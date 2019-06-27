Kayakla atlama altyapısı Martin Bayer'e emanet

Türkiye Kayak Federasyonu, kayakla atlama branşında altyapının başına Slovak çalıştırıcı Martin Bayer'in getirildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kayakla atlama ve kuzey kombinede altyapı antrenörlüğü görevini yürütecek Martin Bayer'le 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Martin Bayer'in, daha önce ABD Kuzey Kombine Takımı'nın başantrenörlüğünü başarıyla yerine getirmiş bir isim olduğu belirtildi.

Kayakla atlamaya önem verdiklerini belirten Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun, Bayer'in altyapıda başarılı olacağına inandıklarını ifade ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA