Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nın üçüncü ayak finali ertelendi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nda üçüncü ayak finali, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın Innsbruck şehrinde bugün gerçekleştirilmesi planlanan ve milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu'nun da yarışacağı final etabı, yarına yapılacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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