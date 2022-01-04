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Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nın üçüncü ayak finali ertelendi

Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nın üçüncü ayak finali ertelendi
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nda üçüncü ayak finali, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nda üçüncü ayak finali, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın Innsbruck şehrinde bugün gerçekleştirilmesi planlanan ve milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu'nun da yarışacağı final etabı, yarına yapılacak.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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