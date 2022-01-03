Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Mili sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nın üçüncü ayağında finale kaldı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Mili sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nın üçüncü ayağında finale kaldı.
Turnuvanın üçüncü ayağı olan Innsbruck (Avusturya) yarışının eleme atlayışları yapıldı.
Toplam 78 sporcu arasında 119 metrelik atlayışıyla 38. sırayı alan Fatih Arda, turnuvada final hakkı elde etti.
Elemelerde yarışan diğer milli sporcu Muhammed İrfan Çintimar ise 105,5 metrelik atlayışıyla 64. sırada yer aldı.
Organizasyonda final atlayışları yarın gerçekleştirilecek.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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