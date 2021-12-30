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Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası

Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nın ikinci ayağında yarın elemeler yapılacak.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nın ikinci ayağında yarın elemeler yapılacak.

Turnuvanın Garmisch-Partenkirchen (Almanya) ayağında Türkiye'yi milli sporcular Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintimar temsil edecek.

Elemeler, yarın TSİ 15.45'te başlayacak.

Fatih Arda, turnuvanın ilk ayağı Oberstdorf yarışında elemeleri geçerek organizasyonda finale kalan ilk Türk sporcu olmuştu.

Finalde 29. sırayı alan Fatih Arda, Türkiye'nin kayakla atlama tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk puanlarını kazanmıştı.

Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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