Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Mili sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nın ilk ayağında finale kaldı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Mili sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nın ilk ayağında finale kaldı.
Turnuvanın ilk ayağı olan Oberstdorf (Almanya) yarışının eleme atlayışları yapıldı.
70 sporcu arasında 119 metrelik atlayışıyla 32. sırayı alan Fatih Arda, turnuvada finale kalan ilk Türk sporcu oldu.
Elemelerde yarışan diğer milli sporcu Muhammed İrfan Çintimar ise 98 metrelik atlayışıyla 67. sırada yer aldı.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Haberi Kaydet