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Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası

Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'na Türkiye'den Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintimar katılacak.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'na Türkiye'den Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintimar katılacak.

Tarihte ilk kez turnuvanın tamamına iki Türk sporcu katılacak.

Milli sporcular Fatih Arda ve Muhammed İrfan, bu yıl 70'incisi düzenlenen Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nda mücadele edecek.

Turnuvanın ilk ayağı Oberstdorf (Almanya) yarışının eleme atlayışları yarın gerçekleştirilecek.

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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