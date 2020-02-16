Kayakçıların "atlı board" keyfi

16.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:48

Erzincan'da yoğun kar yağışını eğlenceye dönüştüren kayakçılar, cirit atlarına bağladıkları iplere tutunarak "atlı board" yaptı.

Ersevenler Mahallesi'ndeki Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü Binicilik Merkezi'ne gelen profesyonel snowboardcular ve kayak tutkunları, merkezdeki sporcuların ata sporu cirit yaptığı karla kaplı alanda atlara bağladıkları iplere tutunarak snowboard yapmanın heyecanını yaşadı.

Kayak tutkunu 6 kişinin kar üzerinde koşan atlara bağladıkları iplere tutunarak hızla kaydığı ve "atlı board" adını verdikleri bu farklı deneyim, güzel görüntüler oluşturdu.

Zaman zaman düşme tehlikesi geçiren sporcuların atlı board heyecanı, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.

Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü yöneticilerinden Bahattin Özdemir, AA muhabirine, kulübün binicilik ve atçılık faaliyetleri adına çok önemli hizmetler sunduğunu söyledi.



"Denemek isteyen herkesi bekleriz"

Tesiste farklı spor dallarından sporcularla önemli aktiviteler düzenlediklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:



"Erzincan'da Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü olarak faaliyet göstermekteyiz. Snowboard ile uğraşan arkadaşlarımızla bu sporları birleştirerek farklı bir etkinlik yapmak istedik. Yağan yoğun karı fırsata çevirip, bu şekilde güzel bir etkinlik yaptık. Denemek isteyen herkesi bekleriz."



Etkinliğe katılan uzman doktor Zafer Küçüksu ise Erzincan'da yıllardır kayak ve snowboard yaptığını anlattı.



Snowboard ve biniciliği birleştirerek yeni bir spor alanı geliştirdiklerini aktaran Küçüksu, şöyle devam etti:



"Doğa sporları cenneti olan şehrimizde yıllardır kayak ve snowboard yapıyoruz. Yazın ise özellikle hafta sonları binicilik yapıyoruz. Bu iki güzel sporu bir araya getirip, yeni bir spor dalı oluşturmaya çalıştık. Buna da 'atlı board' ismi verdik. Snowboarda ve biniciliğe gönül veren arkadaşlarımızla hafta sonları bir araya gelip, karın yağmasını fırsata çevirerek atlı board yaptık. Yeni ve çok eğlenceli bir spor alanı. Özellikle böyle outdoor sporlara gönül veren, biniciliği seven, snowboard yapan tüm arkadaşlarımızı bu sporu denemek için Erzincan'a bekliyoruz."

"Yağan karı değerlendirmek istedik"

Murat Tapanoğlu da geçmişle bugünü bir araya getirmek istediklerine işaret ederek, "Her zaman Ergan Dağı'nda kayak zevkini yaşıyoruz. Yağan karı değerlendirmek istedik. Atlı board çok keyifliydi. Herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.

Sporculardan Banu Sarıgül ise snowboarda yeni başladığını ve arkadaşlarından gelen teklif üzerine atlı board yapmayı denemek üzere kulübe geldiğini ifade ederek, etkinliğin çok keyifli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA