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Kayakcılara malzeme yardımı yapıldı

Kayakcılara malzeme yardımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporcu eğitim merkezinin kurulması ve kayak branşının eklenmesiyle birlikte altyapı sporcularına sezon öncesinde malzeme dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporcu eğitim merkezinin kurulması ve kayak branşının eklenmesiyle birlikte altyapı sporcularına sezon öncesinde malzeme dağıtıldı.

Sporcu Eğitim Merkezi sporcularına ve Kar Fırtınası Projesi sporcularına kayak, snowboard gibi malzemelerin dağıtılmasıyla çalışmalar hız kazanmaya başladı. Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde sporcularla kahvaltıda buluşan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kahvaltı sonrasında alınan malzemeleri sporculara teslim etti. Program sonrasında açıklamada bulunan İl Müdürü Kabakcı, "Bakanlığımızın destekleriyle Sporcu Eğitim Merkezi sporcularımıza geleceğin kar fırtınalarına malzeme desteği sağladık. Kayseri kayak branşında her yıl olduğu gibi bu yılda inşallah güzel başarılara imza atacaklar. Bizler her daim desteklerimizi sürdüreceğiz, sporcularımızda desteklerimizin yansımalarını göstererek büyük başarılara imza atacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayakcılara malzeme yardımı yapıldı

Kayakcılara malzeme yardımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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