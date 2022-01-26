Kayakçılara malzeme desteği - Haberler Spor
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Kayakçılara malzeme desteği

Kayakçılara malzeme desteği

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcu eğitim merkezi kayak sporcularına malzeme desteğinde bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcu eğitim merkezi kayak sporcularına malzeme desteğinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, il müdürlüğüne bağlı sporcu eğitim merkezindeki kayak sporcularına kayak malzemesi dağıttı. Burada sporcularla bir araya gelen Kabakcı, "Kayseri denildiğinde akla ilk gelen kayak sporudur. İlimiz, kayak branşının tüm dallarıyla ilgili çalışmalarda önemli bir potansiyele sahiptir. Erciyes Dağı'ndaki pistleriyle ve ortamıyla bize her şeyi sunduğu bu alanda bizlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak elimizden gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayakçılara malzeme desteği

Kayakçılara malzeme desteği

Kayakçılara malzeme desteği

Kayakçılara malzeme desteği

Kayakçılara malzeme desteği

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Toros Dağları, Ali İhsan Su, Kayseri, gençlik, Spor, Haber

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