Kayakçılar Uludağ'da tehlikeyi böyle atlattı
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Kayakçılar Uludağ'da tehlikeyi böyle atlattı

25.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:34

Kayakçılar Uludağ'da tehlikeyi böyle atlattı Uludağ'da otelin çatısından düşen kar kütlesi kayakçının kask kamerasına yansıdı Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da tihleki dolu anlar bir kayakçının kamerasına yansıdı.

Kayakçılar Uludağ'da tehlikeyi böyle atlattı

Uludağ'da otelin çatısından düşen kar kütlesi kayakçının kask kamerasına yansıdı

BURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da tihleki dolu anlar bir kayakçının kamerasına yansıdı. Lodosun da etkisiyle kar kütlesi eriyince bir otelin çatısından aşağıya büyük bir gürültüyle düştü. Otelin önünde şans eseri kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. 2 yıl önce bir otelin çatısından düşen kar kütlesinin altında 6 kişi yaralanmıştı.

Uludağ'da bir otelin çatısından düşen kar kütlesi, kayakçının kask kamerasına yansıdı.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'a kar yağması ile tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkartıyor. Uludağ ikinci oteller bölgesinde bir otelin çatısından kar kütlelerinin düşme anı kayak yapan kayakçının kask kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kayakçılar Uludağ'da tehlikeyi böyle atlattı
Kayakçılar Uludağ'da tehlikeyi böyle atlattı
Kayakçılar Uludağ'da tehlikeyi böyle atlattı
Kayakçılar Uludağ'da tehlikeyi böyle atlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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