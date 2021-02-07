Kayak yarışmaları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
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Kayak yarışmaları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

07.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:44
Kayak yarışmaları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

Türkiye Kayak Federasyonu, düzenleneceği ilan edilen bazı organizasyonların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Kayak Federasyonu, düzenleneceği ilan edilen bazı organizasyonların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 8-11 Şubat tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilmesi planlanan Alp Disiplini B grubu ile 11-14 Şubat tarihlerinde Erzurum'da organize edilecek Alp Disiplini A grubu ve 14-16 Şubat tarihlerinde Bitlis'te yapılacak Kayaklı Koşu Gruplar Şampiyonası ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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