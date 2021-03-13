Son dakika haberleri: Kayak yaparken ayağını kıran vatandaşın yardımına jandarma yetişti
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Son dakika haberleri: Kayak yaparken ayağını kıran vatandaşın yardımına jandarma yetişti

13.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:53

Son dakika haberi: Uludağ'ın zirvesinde tatil yapan kişilerin geçirdiği kazalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri anında müdahale ediyor.

Uludağ'ın zirvesinde tatil yapan kişilerin geçirdiği kazalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri anında müdahale ediyor. Kayak yaparken dengesini kaybedince metrelerce yuvarlanan genç ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı kar motorunun arkasına bağlanan kızaklı sedye ile taşıdı.

Uludağ'ın zirvesine çıkan tatilcilerden kimi ayağını kayıp düşerken, kimi ise kızak takımlarıyla talihsiz anlar yaşıyor. Ancak yeniden toparlanıp ayağa kalkanlardan 21 yaşındaki Sadettin Yıldız o kadar şanslı değildi. Her zaman kayak takımlarıyla kayak yapan Yıldız, dengesini kaybedince metrelerce yuvarlandı. Ayağında bulunan kayak takımlarının da takılmasıyla sağ ayağı diz altından kırılan Yıldız ayağa kalkamadı. Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar motorlarıyla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, gencin ayağının haricinde başka bir yerinde kırık olup olmadığını kontrol etti. Titizlikle kayak ayakkabısı çıkarılan genç, kırık ayağı sabitlendikten sonra sedyeye alındı. Kar motorunun arkasına bağlanan kızaklı sedye ile yaklaşık 3 kilometre taşınan genç, Uludağ Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından genç Bursa merkezdeki hastaneye sevk edildi. - BURSA

Son dakika haberleri: Kayak yaparken ayağını kıran vatandaşın yardımına jandarma yetişti
Son dakika haberleri: Kayak yaparken ayağını kıran vatandaşın yardımına jandarma yetişti
Son dakika haberleri: Kayak yaparken ayağını kıran vatandaşın yardımına jandarma yetişti
Son dakika haberleri: Kayak yaparken ayağını kıran vatandaşın yardımına jandarma yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR

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