Kayak yapan çocukların çığa yakalandığı o anlar kamerada
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Kayak yapan çocukların çığa yakalandığı o anlar kamerada

BİNGÖL'de, çocukların tepeden kayak yaptığı anda çığ düştü.

01.02.2020 23:22 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:22
Kayak yapan çocukların çığa yakalandığı o anlar kamerada

BİNGÖL'de, çocukların tepeden kayak yaptığı anda çığ düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, ilçesine bağlı Keklikdere köyünde meydana geldi. Kar yağışını fırsat bilen bir grup çocuk, yüksek kesimde kayak yakmak istedi. Köydeki yüksek alana çıkan çocuklar, kayma girişiminde bulundukları sırada çığ düştü. Çığ düşme anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, çocuklar kayak yapmaları sırasında çığa yakalandıkları anlar yer aldı. Çığda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Cep telefonu)Çocukların kayak yaptığı anlar

Çığ anı

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,


Kaynak: DHA
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