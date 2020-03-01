: Kayak tutkunlarının huzur ve güvenliği Mehmetçiğe emanet

01.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:47

Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (?JAK) timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek huzur ve güven veriyor.

Kış sezonu süresince yurt içinden ve dışından binlerce kayakseveri ağırlayan kayak merkezi, eşsiz doğal güzellikleriyle çam ağaçları arasında ve göl kenarında ziyaretçilerine kayak imkanı sunuyor.

Uzunlukları 1363 ile 2500 kilometre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle kayak tutkunlarına hizmet veren kayak merkezi, toplam 13 kilometrelik pistleri ile Türkiye'nin en uzun kayak pistlerinden birine sahip.

Kış sezonunda yaklaşık 50 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti misafir eden kayak merkezinde kaydıkları esnada pistlerden çıkıp kaybolan ve telesiyejlerde mahsur kalanların imdadına, kayak merkezinde hazır bekletilen JAK timleri koşuyor.

JAK timleri 24 saat esasıyla görevde

Merkezin birinci etap pist bölgesinde bu tür olaylara müdahale için konuşlu bulunan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, hem kayaklı hem de kar üstü araçlı devriyelerle pistlerde 24 saat esasına dayalı görev yapıyor.

Kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olayları başta olmak üzere, birçok olaya anında müdahale eden jandarma, bölgeye kayak yapmaya, gezmeye veya eğlenmeye gelen turistler ile vatandaşlara da huzur ve güven sağlıyor.

Timler, yabancı dil bilen usta kayakçıların yanı sıra dağ arama ve kurtarma konusunda da her türlü bilgi birikim ve ekipmana sahip profesyonel askeri personelden oluşuyor.

Kayak yaparken pist dışına çıkıp kaybolan kişilerle ilgili ihbarı aldıktan sonra da en geç 10 dakikada bu kişilere ulaşabilecek donanımdaki JAK timleri, 4 kar motoru, bir paletli kar aracı (UTV) ve bir arama kurtarma köpeği ile gece-gündüz göreve hazır.

Kayak merkezinde 6 askeri personeli ile olaylara anında müdahale eden timler bu sezon kaybolan, mahsur kalan ya da yaralanan 241 kişiye müdahale etti. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan Mehmetçik, yaralıları daha sonra kayak merkezinde hazır bekletilen sağlık görevlileri ve ambulansa teslim ederek hastanelere ulaştırılmalarını sağladı.

Ziyaretçi sayısı arttıkça güvenlik önleminin de artması gerekiyor

Kayak merkezinin teknik sorumlusu Recai Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin yoğun talep gösterdiği kayak merkezinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için hizmet verdiklerini söyledi.

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde kayak merkezinde eğlendiklerini ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

"Kayak merkezinde her geçen gün misafirlerimizin sayısı artıyor. Biz misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Ziyaretçi sayısının artması beraberinde güvenliğin de artması anlamına geliyor. Bunun için profesyonel eğitimli JAK timlerimiz gece gündüz demeden, 7/24 burada hizmet vererek bizlere yardımcı oluyorlar. Bugüne kadar mahsur kalma gibi çok ciddi bir durum söz konusu olmadı ama olması halinde 5 dakika içerisinde mahsur kalan ya da yaralanan vatandaşlarımıza müdahale ediyorlar."

Ziyaretçilerden Çağdaş Keskin de Ergan'da güven ve huzur içinde kayak yaptıklarını anlatarak, "Jandarma timleri başımıza bir şey geldiğinde anında yanımıza gelerek müdahale ediyor. Onların sayesinde güvenli bir şekilde kayak yapıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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