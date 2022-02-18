Kayak takımlı komandolar Ergan'da turistlerin güvenliği için nöbette

ERZİNCAN (AA) - Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde gece gündüz demeden nöbet tutan komandolar, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor.

Yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı teyakkuzda olan jandarma ekipleri, kayak merkezinde "daima hazır" olmak için tatbikat ve eğitimlerini de aksatmıyor.

Jandarma Arama Kurtarma (?JAK), Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, kayak merkezinde müşterek devriye ve terör olaylarına müdahale eğitimi yaptı.

Elleri tetikte, kayak takımlarıyla pistlerden inen komandolar, turistlerin güvenliği için kar motorları eşliğinde devriye görevi icra etti.

İl Jandarma Komutanlığı, dron destekli çekilen komandoların devriye ve eğitim görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.