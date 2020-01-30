Kayak sezonunu geç açan Cıbıltepe'de yüzler "yarıyıl" tatiliyle güldü

30.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:10

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan ve beklenen kar yağışının yaşanmaması nedeniyle sezonu geç açan Kars Cıbıltepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatilini hareketli geçiriyor.

Sarıkamış ilçesinde 2 bin 634 rakımlı sarıçam ormanları arasında, uzun ve alternatif kayak pistleriyle turistlerin ilgisini çeken merkezi yarıyıl tatilinde tercih eden kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı merkezi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler, kristal kar üzerinde, sarıçam ormanları arasında bulunan uzun kayak pistlerini renklendirdi.

Yeni yatırımlarla 5 telesiyej ile toplam uzunlukları 33 kilometreyi bulan 10 slalom pistle hizmet veren kayak merkezinde yarıyıl tatilinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

"Yarıyıl tatili yoğun geçiyor"

Kayak merkezindeki Wayt Park Otel Genel Müdürü Murat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde sömestir tatilinin yoğun geçtiğini söyledi.

Geçen yıllara göre bu sene kar yağışının az olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Tatil yoğun geçiyor, misafirlerimiz epey rağbet etti. Zaten yarıyıl için yerler çok önceden dolduğu için o konuda bir sıkıntımız olmuyor. Burayı bilen misafirler tercih ediyor ve seviyor. Yeni gelen misafirlerimiz de seneye yer ayırıp gidiyor. Tatilin sonuna geldik bundan sonrası için doluluklar devam ediyor ama umarım daha iyisini yapacağız. Şu an için sadece kar yağışı bekliyoruz."

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkanı Tarkan Usta ise yarıyıl tatilinde sona yaklaştıklarını anımsattı.

Kristal kar Cıbıltepe için bir avantaj

Tatilde merkezin büyük ilgi gördüğünü aktaran Usta, "Tatilin son günlerine yaklaştık, pistlerde görüldüğü gibi doluluk oranımız iyi. Kayak hocalarımızın büyük bölümü yoğun şekilde çalışmaktadır. Geçen yıllara göre kar seviyesi az ama Sarıkamış'taki kar kalitesinin kristal olması bizim bu anlamda daha avantajlı olmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Tatil için Hatay'dan merkeze gelen Berkant Bergin de Sarıkamış'ın güzel doğaya ve kayak pistlerine sahip oluğunu tatil için herkesin gelmesi gerektiğini belirtti.

Yarıyıl tatilinde kayak öğrenmeye çalıştıklarını anlatan Bergin, "İskenderun'dan geldik tatilin tadını çıkarıyoruz. Annem bana snowboard aldı, öğretmeye çalışıyor. Öğrenince güzel kayacağım inşallah. Sarıkamış çok güzel her taraf beyaz, çok güzel eğleniyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA