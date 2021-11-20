Kayak sezonuna hazır Ilgaz Yurduntepe kar yağmasını bekliyor

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hazırlıklar büyük oranda tamamlanırken yeni sezon için tek eksiğin Kar olduğu belirtildi.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin daha kolay ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Kış tatilini Yurduntepe'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Yaklaşık 6 kilometreyi bulan pistiyle kayakseverlerden yoğun ilgi gören Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine, güzel bir sezon geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Salgın kurallarına uygun olarak hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Sönmezışık, "İki sezondur pandemi ile mücadele kapsamında misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Bu sezon da pandemi kurallarına göre tesisimizi düzenleyeceğiz. Gerekli önlemleri alıp misafirlerimizi bu güzel doğada en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.

"Geçen yıl kar 23 Ocak'ta yağmıştı, bu sezon erken geleceğini umut ediyoruz"

Kayak merkezi ve tesiste yenilikler yaptıklarını dile getiren Sönmezışık, şöyle devam etti:

"Pist güzergahımızın iniş ve biniş kısımlarında yeni ilave alanlar inşa ettik. Kızağa olan büyük rağbet nedeniyle yeni bir kızak pisti yaptık. Ziyaretçilerimizin çok istediği yöresel ürün pazarı şeklinde bir market inşa ediyoruz. Bu yıl hareketli ve gayet güzel bir sezon olacağını düşünüyoruz. Bir aya yakın süredir tesiste bakımlar yapıyoruz. Teleferik ve telesiyej sistemlerinin mekanik ve elektronik kısımlarında bakım yapıldı. Fileler ve kar perdeleri çekiliyor. Geçen yıl kar 23 Ocak'ta yağmıştı ve sezonu ancak o zaman açmıştık. Bu sezon erken geleceğini umut ediyoruz. Bütün misafirlerimizi bu güzel tesise bekliyoruz. Kazasız belasız, bol karlı, eğlenceli, insanların mutlu bir şekilde buradan ayrılabilecekleri bir sezon ve tatil diliyoruz."

"Ilgaz'ın doğası bizim için hazine gibi"

Bölgenin önemli doğal güzelliklere sahip olduğunu vurgulayan Sönmezışık, "Ilgaz Yurduntepe özellikle doğasıyla ön plana çıkıyor. İnsanlar yeşilin içinde kristal karda kayak, yürüyüş yapmanın, bir çay, bir kahve içmenin tadına varıyor. Çok güzel geri dönüşler oluyor. Ilgaz'ın doğası bizim için hazine gibi. Biz bunları hem koruyup hem de insanımızın bu güzelliklerden faydalanmasını istiyoruz. Bu sene hareketli bir sezon bekliyoruz. Biz Ilgaz Yurduntepe olarak sezona hazırız, artık kar bekliyoruz." diye konuştu.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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