Kayak olimpiyat kafilesi Çin'e gitti

Türkiye Kayak Federasyonu Olimpiyat Kafilesi, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e gitt.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-20 Şubat'ta düzenlenecek 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için saat 02.00'de Türk Hava Yolları seferi ile Pekin'e hareket eden kafilede, Federasyon Başkanı Ali Oto, Uluslararası Organizasyonlar Daire Başkanı Necati Kaplan, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çetinkaya, antrenörler Fikret Ören, Frank Nejc ve Muhammet Ayaz ile milli sporcular Fatih Arda İpçioğlu, Berkin Usta, Özlem Çarıkcıoğlu, Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat yer aldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, dev organizasyonda en iyi sonuçları alacaklarını ifade ederek, "Tüm hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra Pekin'e gidiyoruz. Çok önemli bir organizasyonda sporcularımızın bizleri temsil etmesi gurur verici. Önceliğimiz sakatsız ve sağlıklı bir olimpiyat geçirmemiz. Pekin'de yarışacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum ve bizi her anlamda destekleyen Cumhurbaşkanımıza ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.