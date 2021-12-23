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Kayak Milli Takımı, Anadolu Kupası'nı 8 madalyayla tamamladı

Kayak Milli Takımı, Anadolu Kupası'nı 8 madalyayla tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Kayak Federasyonu 2021-2022 faaliyet programında yer alan ve sezonun ilk müsabakası "Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası" Erzurum'da tamamlandı.

ERZURUM (İHA) - Türkiye Kayak Federasyonu 2021-2022 faaliyet programında yer alan ve sezonun ilk müsabakası "Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası" Erzurum'da tamamlandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 4 gün süren organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İran, Tacikistan ve Fas'tan toplam 62 sporcu katılım sağladı. Büyük mücadelelere sahne olan organizasyonda Türk Milli Takım sporcuları 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Organizasyonun sonunda gerçekleşen madalya töreninde sporculara madalyaları Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Dumlu, FIS Yarışma Delegesi Ilieva Assia, Mustafa Yıkıcı, Erzurum Kayak İl Temsilcisi Taner Döşkaya ve yetkililer tarafından verildi.

(İHA)

Kayak Milli Takımı, Anadolu Kupası'nı 8 madalyayla tamamladı

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