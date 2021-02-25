Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, kar kalınlığı 185 santimetreyle en fazla Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, kar kalınlığı 185 santimetreyle en fazla Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 185, Hakkari'de 131, Palandöken'de 116, Erciyes'te 95, Yedi Kuyular'da 94, Uludağ'da 82, Sarıkamış'ta 79, Nemrut'ta 77, Davraz'da 67, Kartepe'de 63, Murat Dağı ve Ovacık'ta 60, Ilgaz ve Haserek'te 50, Yıldızdağı'nda 45, Konaklı'da 44, Çambaşı ve Ergan'da 40, Akdağ'da 36, Yıldıztepe'de 35, Mersivan'da 24, Denizli'de 23, Kop'da 18, Zigana'da 17, Hazarbaba'da 15, Yalnızçam'da 11 ve Keltepe'de 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: