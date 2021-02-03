Kayak merkezlerinde son durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayak merkezlerinde son durum

03.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:34
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 124 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 124 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Hakkari'de 121, Ovacık ve Palandöken'de 110, Yedi Kuyular'da 96, Uludağ'da 90, Haserek'te 80, Davraz'da 77, Murat Dağı'nda 70, Nemrut ve Sarıkamış'ta 51, Ilgaz, Erciyes, Ergan ve Hazarbaba'da 45, Denizli'de 33, Zigana'da 30, Konaklı'da 28, Çambaşı'nda 22, Yalnızçam'da 18, Yıldıztepe'de 15, Mersivan'da 12, Ladik'te 6, Kop ve Kartepe'de 4'er santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 03.02.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesHKY-4 4
IlgazS-1 3
Kartalkaya S 1 3
KartepeHSY 3 8
Nemrut Dağı HKY-8 3
PalandökenPB-5 1
SarıkamışP-10 3
UludağKKY 0 3
YıldıztepeP-1 6
(HKY: Hafif Kar yağışlı, S: Sisli, HSY: Hafif sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, KKY: Karla karışık yağmurlu )

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Özgür Özel Faik Öztrak Süleyman Soylu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ersun Yanal Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayak merkezlerinde son durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 11:35:21. #1.15#
title