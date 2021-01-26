Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 107 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 107 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 107, Hakkari'de 99, Kartalkaya'da 91, Yedi Kuyular'da 86, Haserek'te 80, Ovacık'ta 75, Uludağ ve Yıldızdağı'nda 55, Nemrut Dağı'nda 51, Hazarbaba'da 50, Sarıkamış'ta 48, Erciyes'te 45, Ilgaz'da 38, Murat Dağı'nda 33, Konaklı ve Kartepe'de 29, Zigana'da 24, Çambaşı'nda 20, Yalnızçam ve Yıldıztepe'de 19, Davraz'da 17, Ladik'te 16, Elmadağ'da 15, Keltepe'de 11, Ergan'da 11, Denizli ve Kop'ta 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: