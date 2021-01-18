Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

18.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:56
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 102 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 102 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 97, Uludağ'da 80, Ovacık'ta 75, Palandöken'de 66, Nemrut Dağı'nda 65, Sarıkamış'ta 59, Murat Dağı'nda 47, Ilgaz'da 35, Ladik'te 33, Hazarbaba ve Yıldızdağı'nda 30, Konaklı'da 29, Keltepe'de 26, Erciyes ve Yıldıztepe'de 23, Ergan'da 22, Elmadağ ve Çambaşı'nda 21, Yalnızçam'da 20, Zigana'da 17, Denizli'de 16, Davraz'da 13 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 18.01.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesKY-15 -10
IlgazKY-16-13
Kartalkaya KY-18-16
KartepeKY-14-9
Nemrut Dağı KY-7-5
PalandökenKY-9-6
SarıkamışKY-6-2
UludağHKY-16-11
YıldıztepeHKY-14-11
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı )

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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