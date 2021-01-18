Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 102 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 102 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 97, Uludağ'da 80, Ovacık'ta 75, Palandöken'de 66, Nemrut Dağı'nda 65, Sarıkamış'ta 59, Murat Dağı'nda 47, Ilgaz'da 35, Ladik'te 33, Hazarbaba ve Yıldızdağı'nda 30, Konaklı'da 29, Keltepe'de 26, Erciyes ve Yıldıztepe'de 23, Ergan'da 22, Elmadağ ve Çambaşı'nda 21, Yalnızçam'da 20, Zigana'da 17, Denizli'de 16, Davraz'da 13 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: