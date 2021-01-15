Kayak merkezlerinde son durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayak merkezlerinde son durum

15.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:53
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Nemrut Dağı'nda 45, Palandöken'de 44, Uludağ'da 40, Sarıkamış'ta 36, Murat Dağı'nda 35, Kartepe'de 31, Yıldızdağı'nda 30, Konaklı'da 23, Hazarbaba'da 21, Çambaşı'nda 21, Erciyes'te 18, Zigana'da 17, Elmadağ'da 14, Yalnızçam'da 13, Ovacık ve Ilgaz'da 12, Denizli'de 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 15.01.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesKY-14 -4
IlgazKY-10-3
Kartalkaya KY-12-9
KartepeKY-7-5
Nemrut Dağı KY-6-4
PalandökenKY-4-4
SarıkamışKY-3-1
UludağKY-14-10
YıldıztepeKY-9-4
(KY: Kar yağışlı )

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum İlker Başbuğ Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Serdar Ortaç Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayak merkezlerinde son durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 12:15:43. #1.15#
title