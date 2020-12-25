Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

25.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:32
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 59 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 59 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 59, Konaklı'da 42, Zigana'da 39, Sarıkamış'ta 32, Nemrut'ta 31, Hazarbaba'da 20, Kartalkaya ve Erciyes'te 15, Ovacık'ta 12, Ergan'da 10, Keltepe'de 4 ve Elmadağ'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 25.12.2020 En düşükEn yüksek
ErciyesP-11 2
IlgazP-4 1
Kartalkaya P-3 3
KartepeR 1 8
Nemrut Dağı AB-14-8
PalandökenPB-18-7
SarıkamışP-17-8
UludağR 0 7
YıldıztepeP-2 3
(AB: Az bulutlu, P: Puslu, R: Rüzgarlı, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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