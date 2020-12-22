Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

22.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:19
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 31 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 31 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 31, Nemrut ve Sarıkamış'ta 23, Hazarbaba'da 20, Erciyes'te 14, Ovacık'ta 12, Konaklı'da 11, Ergan'da 7 ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 23.12.2020 En düşükEn yüksek
ErciyesS-10-5
IlgazÇB-9-6
Kartalkaya ÇB-8-2
KartepeP-5 0
Nemrut Dağı KY-6-5
PalandökenKY-7 7
SarıkamışKY-6-4
UludağP-6 0
YıldıztepeP-5 0
(S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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