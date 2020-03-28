Kayak merkezlerinde son durum Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 155 santimetreyle Nemrut'ta kaydedildi.

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 155 santimetreyle Nemrut'ta kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Nemrut'ta 155, Kartalkaya'da 137, Davraz'da 102, Ilgaz'da 92, Palandöken'de 89, Yıldızdağı'nda 80, Erciyes'te 70, Ergan'da 64, Sarıkamış'ta 60, Konaklı'da 50, Kartepe'de 45, Denizli'de 30, Uludağ'da 28, Ladik'te 23 ve Yalnızçam'da 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 29.03.2020 En düşük En yüksek Erciyes KKY -3 0 Ilgaz KKY 0 4 Kartalkaya KY 1 2 Kartepe KY 0 2 Nemrut Dağı KY -3 2 Palandöken SY -1 0 Sarıkamış Y -1 3 Uludağ KY -2 0 Yıldıztepe HSY 2 8

(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, SY: Sağanak yağmurlu, Y: Yağmurlu, HSY: Hafif sağanak yağışlı)

Kaynak: AA