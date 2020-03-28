Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 155 santimetreyle Nemrut'ta kaydedildi.
28.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:08
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 155 santimetreyle Nemrut'ta kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Nemrut'ta 155, Kartalkaya'da 137, Davraz'da 102, Ilgaz'da 92, Palandöken'de 89, Yıldızdağı'nda 80, Erciyes'te 70, Ergan'da 64, Sarıkamış'ta 60, Konaklı'da 50, Kartepe'de 45, Denizli'de 30, Uludağ'da 28, Ladik'te 23 ve Yalnızçam'da 9 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|29.03.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KKY
|-3
|0
|Ilgaz
|KKY
|0
|4
|Kartalkaya
|KY
|1
|2
|Kartepe
|KY
|0
|2
|Nemrut Dağı
|KY
|-3
|2
|Palandöken
|SY
|-1
|0
|Sarıkamış
|Y
|-1
|3
|Uludağ
|KY
|-2
|0
|Yıldıztepe
|HSY
|2
|8
Kaynak: AA