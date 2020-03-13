Kayak merkezlerinde son durum Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 170 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 170 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 170, Davraz'da 129, Nemrut'ta 111, Ilgaz'da 98, Yıldızdağı'nda 90, Erciyes'te 80, Uludağ'da 76, Palandöken'de 75, Ergan'da 61, Denizli ve Sarıkamış'ta 60, Kartepe'de 56, Konaklı'da 37, Yıldıztepe'de 33 ve Kop'ta 14 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 14.03.2020 En düşük En yüksek Erciyes PB 0 5 Ilgaz PB -1 8 Kartalkaya PB -1 6 Kartepe S 3 9 Nemrut Dağı YY -1 2 Palandöken AB 4 12 Sarıkamış YY -1 6 Uludağ PB 1 5 Yıldıztepe PB 1 11

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, YY: yağmur yağışlı)

Kaynak: AA