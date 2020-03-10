Kayak merkezlerinde son durum
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Kartalkaya, Nemrut, Güncel

Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:12
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Yıldızdağı'nda 150, Davraz'da 138, Erciyes'te 130, Nemrut'ta 124, Ilgaz'da 111, Uludağ'da 80, Kartepe'de 76, Denizli ve Palandöken'de 75, Ergan'da 70, Sarıkamış'ta 60, Konaklı'da 42, Kop'ta 34, Yıldıztepe'de 24, Yalnızçam'da 18 ve Elmadağ'da 3 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

11.03.2020

En düşük

En yüksek

Erciyes

PB

-3

7

Ilgaz

ÇB

-2

7

Kartalkaya

PB

-4

4

Kartepe

ÇB

 2

9

Nemrut Dağı

HYY

-1

5

Palandöken

PB

 0

4

Sarıkamış

ÇB

-3

6

Uludağ

PB

-1

5

Yıldıztepe

AB

 0

10

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HYY: Hafif yağmur yağışlı)

Kaynak: AA

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