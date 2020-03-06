Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

06.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:58
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle 'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Yıldızdağı'nda 150, 'ta 134, Davraz'da 131, Erciyes'te 130, Ilgaz'da 125, Kartepe'de 106, Uludağ'da 95, Denizli'de 90, Ergan'da 80, Palandöken'de 75, Sarıkamış'ta 70, Konaklı'da 50, Kop'ta 41, Yıldıztepe'de 37, Yalnızçam'da 24 ve Elmadağ'da 10 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

07.03.2020

En düşük

En yüksek

Erciyes

PB

-2

5

Ilgaz

PB

-2

7

Kartalkaya

PB

-3

5

Kartepe

PB

-3

12

Nemrut Dağı

PB

-4

 1

Palandöken

ÇB

-5

 4

Sarıkamış

ÇB

-6

 5

Uludağ

PB

-1

9

Yıldıztepe

AB

-1

10

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

Kaynak: AA

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