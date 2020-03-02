Kayak merkezlerinde son durum
Haberler » Güncel » Kayak merkezlerinde son durum - Haber

Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 220 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

02.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:06
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 220 santimetreyle 'da ölçüldü.


AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 220, Yıldızdağı'nda 160, 'ta 147, Erciyes'te 145, Ilgaz'da 144, Davraz'da 142, Kartepe'de 132, Uludağ'da 120, Denizli'de 94, Ergan'da 88, Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 75, Konaklı'da 53, Yıldıztepe'de 43, Kop'ta 42, Yalnızçam'da 26, Ladik'te 16, Elmadağ'da 10 ve Saklıkent'te 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

03.03.2020

En düşük

En yüksek

Erciyes

AB

-3

7

Ilgaz

AB

-2

6

Kartalkaya

AB

 0

7

Kartepe

AB

 4

14

Nemrut Dağı

AB

-6

 0

Palandöken

AB

-7

 2

Sarıkamış

PB

-9

 3

Uludağ

AB

-3

11

Yıldıztepe

AB

-1

9

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler