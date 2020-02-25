Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 220 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

25.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:10
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 220 santimetreyle 'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 220, Yıldızdağı'nda 160, Davraz'da 58, Erciyes'te 155, Ilgaz'da 146, 'de 140, Uludağ'da 130, Nemrut'ta 123, Denizli'de 100, Ergan'da 82, Palandöken'de 70, Sarıkamış'ta 65, Konaklı'da 49, Yıldıztepe'de 41, Yalnızçam ve Ladik'te 27, Elmadağ ve Saklıkent'te 20 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

25.02.2020

En düşük

En yüksek

Erciyes

KY

-9

-2

Ilgaz

HKY

-8

-1

Kartalkaya

ÇB

-9

-1

Kartepe

PB

-3

 5

Nemrut Dağı

KY

-6

-3

Palandöken

KY

-6

-6

Sarıkamış

KY

-8

-6

Uludağ

PB

-3

 4

Yıldıztepe

PB

-4

 3

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: AA
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