Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 220 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

22.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:20
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 220 santimetreyle 'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 220, Yıldızdağı'nda 160, Erciyes'te 155, 'de 148, Ilgaz'da 141, Uludağ'da 138, Davraz'da 133, Nemrut'ta 114, Denizli'de 75, Palandöken'de 72, Sarıkamış'ta 65, Ergan'da 62, Konaklı'da 39, Yıldıztepe'de 33, Ladik'te 32, Yalnızçam ve Elmadağ'da 28, Kop'ta 27 ve Saklıkent'te 17 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

22.02.2020

En düşük

En yüksek

Erciyes

KY

-4

 1

Ilgaz

KY

-5

-2

Kartalkaya

KY

-5

-3

Kartepe

KY

-4

-2

Nemrut Dağı

KY

-3

 0

Palandöken

KY

-4

-1

Sarıkamış

HKY

-5

 0

Uludağ

HKY

-5

-4

Yıldıztepe

HKY

-4

 1

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA
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