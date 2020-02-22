Kayak merkezlerinde son durum

22.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:20

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 220 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 220, Yıldızdağı'nda 160, Erciyes'te 155, Kartepe'de 148, Ilgaz'da 141, Uludağ'da 138, Davraz'da 133, Nemrut'ta 114, Denizli'de 75, Palandöken'de 72, Sarıkamış'ta 65, Ergan'da 62, Konaklı'da 39, Yıldıztepe'de 33, Ladik'te 32, Yalnızçam ve Elmadağ'da 28, Kop'ta 27 ve Saklıkent'te 17 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 22.02.2020 En düşük En yüksek Erciyes KY -4 1 Ilgaz KY -5 -2 Kartalkaya KY -5 -3 Kartepe KY -4 -2 Nemrut Dağı KY -3 0 Palandöken KY -4 -1 Sarıkamış HKY -5 0 Uludağ HKY -5 -4 Yıldıztepe HKY -4 1

Kaynak: AA

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)