Kayak merkezlerinde son durum

18.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:12

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 229 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 229, Yıldızdağı ve Erciyes'te 165, Uludağ'da 150, Ilgaz'da 128, Nemrut ve Kartepe'de 117, Davraz'da 112, Palandöken'de77, Sarıkamış'ta 70, Ergan'da 66, Denizli'de 58, Konaklı'da 40, Yıldıztepe'de 33, Yalnızçam ve Kop'ta 30, Elmadağ'da 28, Ladik'te 23, Saklıkent'te 18 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 18.02.2020 En düşük En yüksek Erciyes PB -9 2 Ilgaz AB -8 2 Kartalkaya AB -8 1 Kartepe AB -4 6 Nemrut Dağı AB -8 -2 Palandöken PB -9 -1 Sarıkamış PB -10 -1 Uludağ AB -2 4 Yıldıztepe AB -7 3

Kaynak: AA

(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)