Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 229 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 229 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 229, Yıldızdağı ve Erciyes'te 165, Uludağ'da 160, Ilgaz'da 142, Kartepe'de 126, Nemrut'ta 107, Davraz'da 106, Denizli'de 100, Palandöken'de 85, Ergan'da 77, Sarıkamış'ta 70, Kop'ta 62, Konaklı'da 42, Yıldıztepe'de 33, Ladik'te 29, Elmadağ'da 29, Saklıkent'te 19 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|15.02.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|ÇB
|-8
|-2
|Ilgaz
|ÇB
|-7
|0
|Kartalkaya
|HKY
|-5
|0
|Kartepe
|KY
|0
|1
|Nemrut Dağı
|ÇB
|-14
|-5
|Palandöken
|PB
|-15
|-5
|Sarıkamış
|PB
|-16
|-5
|Uludağ
|KY
|-2
|0
|Yıldıztepe
|HKY
|-5
|3