Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 195, Uludağ'da167, Yıldızdağı ve Erciyes'te 165, Ilgaz'da 148, Kartepe'de 133, Davraz'da 109, Denizli'de 97, Palandöken'de 82, Sarıkamış'ta 70, Ergan'da 63, Kop'ta 62, Yalnızçam ve Konaklı'da 39, Yıldıztepe'de 33, Elmadağ ve Ladik'te 28, Saklıkent'te 23 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|13.02.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-8
|-4
|Ilgaz
|PB
|-11
|-5
|Kartalkaya
|HKY
|-9
|-6
|Kartepe
|PB
|-3
|3
|Nemrut Dağı
|KY
|-14
|-1
|Palandöken
|KY
|-15
|-9
|Sarıkamış
|KY
|-15
|-7
|Uludağ
|PB
|-7
|-1
|Yıldıztepe
|HKY
|-9
|-2