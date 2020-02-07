Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 195, Erciyes'te 150, Davraz'da 119, Yıldızdağı'nda 115, Ilgaz'da 114, Uludağ ve Kartepe'de 110, Nemrut't 103, Denizli'de 100, Sarıkamış'ta 57, Palandöken'de 54, Ergan'da 51, Ladik'te 43, Yıldıztepe'de 33, Kop ve Konaklı'da 28, Elmadağ ve Saklıkent'te 25, Yalnızçam'da ise 17 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|07.02.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-6
|-2
|Ilgaz
|KY
|-10
|-6
|Kartalkaya
|KY
|-10
|-9
|Kartepe
|KY
|-4
|-3
|Nemrut Dağı
|KY
|-3
|-2
|Palandöken
|KY
|-6
|-3
|Sarıkamış
|KY
|-3
|0
|Uludağ
|KY
|-10
|-8
|Yıldıztepe
|HKY
|-5
|-1