Kayak merkezlerinde son durum

04.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:18

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 178 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 178, Erciyes'te 150, Yıldızdağı'nda 115, Kartepe'de 113, Nemrut ve Davraz'da 109, Ilgaz'da 106, Uludağ 98, Palandöken'de 88, Denizli'de 65, Sarıkamış'ta 63, Ladik'te 47, Kop'ta 36, Saklıkent'te 33, Yıldıztepe'de 27, Elmadağ'da 25, Yalnızçam'da 22, Ergan'da 21, Konaklı'da ise 17 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 05.02.2020 En düşük En yüksek Erciyes R -5 -3 Ilgaz YY -2 3 Kartalkaya KY -1 3 Kartepe YY 6 9 Nemrut Dağı KY -6 -2 Palandöken KY -7 -4 Sarıkamış KY -6 1 Uludağ KYY 2 4 Yıldıztepe R -1 6

Kaynak: AA

(R: Rüzgarlı, KYY: Kuvvetli yağmur yağışlı KY: Kar yağışlı, YY: Yağmur Yağışlı)