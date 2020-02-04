Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 178 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

04.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:18
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 178 santimetreyle 'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 178, Erciyes'te 150, Yıldızdağı'nda 115, 'de 113, Nemrut ve Davraz'da 109, Ilgaz'da 106, Uludağ 98, Palandöken'de 88, Denizli'de 65, Sarıkamış'ta 63, Ladik'te 47, Kop'ta 36, Saklıkent'te 33, Yıldıztepe'de 27, Elmadağ'da 25, Yalnızçam'da 22, Ergan'da 21, Konaklı'da ise 17 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 05.02.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

R-5-3
Ilgaz

YY-2 3
Kartalkaya KY-1 3
Kartepe

YY 6 9
Nemrut Dağı KY-6-2
PalandökenKY-7-4
SarıkamışKY-6 1
UludağKYY 2 4
YıldıztepeR-1 6
(R: Rüzgarlı, KYY: Kuvvetli yağmur yağışlı KY: Kar yağışlı, YY: Yağmur Yağışlı)

Kaynak: AA
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