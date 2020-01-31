Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

31.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:24
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 158 santimetreyle 'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Erciyes'te 150, 'de 138, Yıldızdağı ve Uludağ115, Davraz'da 112, Ilgaz'da 102, Nemrut'ta 81, Palandöken'de 75, Denizli'de 72, Ladik'te 62, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 40, Yıldıztepe'de 27, Elmadağ'da 25, Ergan'da 22, Kop'ta 21, Yalnızçam'da ise 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 31.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

KY-8-4
Ilgaz

KY-8-5
Kartalkaya HKY-9-6
Kartepe

ÇB-3 1
Nemrut Dağı KY-6-2
PalandökenKY-7-2
SarıkamışKY-8-1
UludağPB-9-1
YıldıztepeHKY-6-3
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutulu)

Kaynak: AA
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