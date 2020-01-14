Kayak merkezlerinde son durum
Haberler » Güncel » Kayak merkezlerinde son durum - Haber

Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 142 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

14.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:36
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 142 santimetreyle 'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 142, Uludağ'da 130, 'de 123, Davraz'da 99, Denizli'de 99, Erciyes'te 91, Nemrut'ta 62, Ilgaz'da 61, Yıldız Dağı'nda 60, Saklıkent'te 56, Sarıkamış'ta 55, Palandöken'de 51, Ladik'te 30, Ergan'da 25, Yıldıztepe'de 17, Elmadağ'da 17, Kop'ta 16, Konaklı'da 12, Yalnızçam'da ise 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 14.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

S-8 2
Ilgaz

P-10 1
Kartalkaya P-8 0
Kartepe

P-6 3
Nemrut Dağı AB-12-5
PalandökenPB-16-3
SarıkamışPB-20-3
UludağPB-3-0
YıldıztepeP-8-2
(P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler