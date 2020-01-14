Kayak merkezlerinde son durum

14.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:36

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 142 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 142, Uludağ'da 130, Kartepe'de 123, Davraz'da 99, Denizli'de 99, Erciyes'te 91, Nemrut'ta 62, Ilgaz'da 61, Yıldız Dağı'nda 60, Saklıkent'te 56, Sarıkamış'ta 55, Palandöken'de 51, Ladik'te 30, Ergan'da 25, Yıldıztepe'de 17, Elmadağ'da 17, Kop'ta 16, Konaklı'da 12, Yalnızçam'da ise 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 14.01.2020 En düşük En yüksek Erciyes S -8 2 Ilgaz P -10 1 Kartalkaya P -8 0 Kartepe P -6 3 Nemrut Dağı AB -12 -5 Palandöken PB -16 -3 Sarıkamış PB -20 -3 Uludağ PB -3 -0 Yıldıztepe P -8 -2

Kaynak: AA

(P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli)