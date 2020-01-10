Kayak merkezlerinde son durum

10.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:42

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 140, Kartalkaya'da 113, Davraz'da 106, Denizli'de 100, Erciyes'te 91, Ilgaz'da 68, Nemrut'ta 65, Saklıkent'te 64, Yıldız Dağı'nda 60, Sarıkamış'ta 50, Palandöken'de 49, Ergan'da 31, Ladik'te 29, Yıldıztepe'de 16, Konaklı'da 7, Yalnızçam'da 6 ve Kop'ta ise 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 10.01.2020 En düşük En yüksek Erciyes P -11 -3 Ilgaz ÇB -10 -4 Kartalkaya PB -12 -4 Kartepe PB -9 -1 Nemrut Dağı ÇB -11 -5 Palandöken ÇB -12 -7 Sarıkamış ÇB -12 -4 Uludağ S -11 -2 Yıldıztepe ÇB -10 -2

Kaynak: AA

(P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli)