Kayak merkezlerinde son durum
Haberler » Güncel » Kayak merkezlerinde son durum - Haber

Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 142 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.

06.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:12
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 142 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 142, Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 102, ve Denizli'de 90, 'de 77, Nemrut'ta 70, Saklıkent'te 68, Yıldız Dağı'nda 60, Ilgaz'da 52, Palandöken'de 49, Sarıkamış'ta 48, Ladik'te 30, Ergan'da 28, Kop'ta 6, Yalnızçam ve Konaklı'da 4 ise santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 07.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

KY-5-1
Ilgaz

KY-8-1
Kartalkaya KY-6-2
Kartepe

KY-5-3
Nemrut Dağı HKY-8-3
PalandökenHKY-7-3
SarıkamışÇB-14-3
UludağKY-6-3
YıldıztepeKY-8 0
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler