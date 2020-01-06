Kayak merkezlerinde son durum

06.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:12

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 142 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 142, Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 102, Uludağ ve Denizli'de 90, Kartepe'de 77, Nemrut'ta 70, Saklıkent'te 68, Yıldız Dağı'nda 60, Ilgaz'da 52, Palandöken'de 49, Sarıkamış'ta 48, Ladik'te 30, Ergan'da 28, Kop'ta 6, Yalnızçam ve Konaklı'da 4 ise santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 07.01.2020 En düşük En yüksek Erciyes KY -5 -1 Ilgaz KY -8 -1 Kartalkaya KY -6 -2 Kartepe KY -5 -3 Nemrut Dağı HKY -8 -3 Palandöken HKY -7 -3 Sarıkamış ÇB -14 -3 Uludağ KY -6 -3 Yıldıztepe KY -8 0

Kaynak: AA

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)