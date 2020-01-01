Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 106 santimetre ile Kartalkaya oldu.
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 106 santimetre ile Kartalkaya oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 95, Nemrut'ta 63, Yıldız Dağı'nda 60, Kartalkaya'da 59, Ilgaz'da 57, Denizli'de 56, Saklıkent ve Sarıkamış'ta 48, Davraz'da 38, Uludağ'da 36, Palandöken'de 30, Ergan'da 29, Ladik'te 27, Konaklı'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|02.01.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|ÇB
|-7
|-3
|Ilgaz
|ÇB
|-8
|-3
|Kartalkaya
|ÇB
|-9
|-6
|Kartepe
|KY
|-4
|-2
|Nemrut Dağı
|ÇB
|-8
|-2
|Palandöken
|PB
|-9
|-5
|Sarıkamış
|PB
|-11
|-2
|Uludağ
|ÇB
|-7
|-6
|Yıldıztepe
|ÇB
|-5
|-2