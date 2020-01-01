Kayak merkezlerinde son durum

01.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:14

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 106 santimetre ile Kartalkaya oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 95, Nemrut'ta 63, Yıldız Dağı'nda 60, Kartalkaya'da 59, Ilgaz'da 57, Denizli'de 56, Saklıkent ve Sarıkamış'ta 48, Davraz'da 38, Uludağ'da 36, Palandöken'de 30, Ergan'da 29, Ladik'te 27, Konaklı'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 02.01.2020 En düşük En yüksek Erciyes ÇB -7 -3 Ilgaz ÇB -8 -3 Kartalkaya ÇB -9 -6 Kartepe KY -4 -2 Nemrut Dağı ÇB -8 -2 Palandöken PB -9 -5 Sarıkamış PB -11 -2 Uludağ ÇB -7 -6 Yıldıztepe ÇB -5 -2

Kaynak: AA

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)