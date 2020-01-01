Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 106 santimetre ile Kartalkaya oldu.

01.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:14
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 106 santimetre ile oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 95, 'ta 63, Yıldız Dağı'nda 60, Kartalkaya'da 59, Ilgaz'da 57, Denizli'de 56, Saklıkent ve Sarıkamış'ta 48, Davraz'da 38, Uludağ'da 36, Palandöken'de 30, Ergan'da 29, Ladik'te 27, Konaklı'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 02.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

ÇB-7-3
Ilgaz

ÇB-8-3
Kartalkaya ÇB-9-6
Kartepe

KY-4-2
Nemrut Dağı ÇB-8-2
PalandökenPB-9-5
SarıkamışPB-11-2
UludağÇB-7-6
YıldıztepeÇB-5-2
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: AA
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