Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 90 santimetre ile Erciyes oldu.

27.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:48
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 90 santimetre ile Erciyes oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Erciyes'te 90, Ilgaz'da 71, 'ta 59, Kartalkaya'da 52, Yıldız Dağı'nda 50, Uludağ'da 42, Denizli'de 40, Davraz'da 29, 'de 27, Sarıkamış'ta 25, Kartepe'de 23, Yıldıztepe'de 19, Ergan'da 18, Saklıkent'te 13, Konaklı'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 28.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes

KY-8-3
Ilgaz

HKY-8-4
Kartalkaya KY-11-7
Kartepe

KY-4-3
Nemrut Dağı HKY-7-6
PalandökenHKY-7-4
SarıkamışHKY-8-3
UludağKY-7-6
YıldıztepeHKY-6-2
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA
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