Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 42 santimetre ile Palandöken oldu.

24.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:30
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 42 santimetre ile oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 42, Denizli ve Erciyes'te 35, Sarıkamış'ta 30, Ilgaz'da 26, Kartalkaya'da 23, Uludağ'da 17, Davraz'da 16, 'ta 15, Saklıkent ve Ergan'da 7, Konaklı'da 4, Kop ve Yıldıztepe'de 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 24.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes

KY-3-1
Ilgaz

KY 0 2
Kartalkaya KY-2-1
Kartepe

KY 1 3
Nemrut Dağı ÇB-3-1
PalandökenHKY-5 0
SarıkamışÇB-7 3
UludağKY-3 -3
YıldıztepeKY 0 2
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

Kaynak: AA
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