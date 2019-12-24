Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 42 santimetre ile Palandöken oldu.
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 42 santimetre ile Palandöken oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 42, Denizli ve Erciyes'te 35, Sarıkamış'ta 30, Ilgaz'da 26, Kartalkaya'da 23, Uludağ'da 17, Davraz'da 16, Nemrut'ta 15, Saklıkent ve Ergan'da 7, Konaklı'da 4, Kop ve Yıldıztepe'de 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|24.12.2019
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-3
|-1
|Ilgaz
|KY
|0
|2
|Kartalkaya
|KY
|-2
|-1
|Kartepe
|KY
|1
|3
|Nemrut Dağı
|ÇB
|-3
|-1
|Palandöken
|HKY
|-5
|0
|Sarıkamış
|ÇB
|-7
|3
|Uludağ
|KY
|-3
|-3
|Yıldıztepe
|KY
|0
|2