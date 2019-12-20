Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 53 santimetre ile Palandöken oldu.

20.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:22
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 53 santimetre ile oldu.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 53, Sarıkamış'ta 30, Kartalkaya'da 27, Konaklı'da 21, ve 'ta 18, Ilgaz'da 11, Erciyes'te 10, Ergan'da 8, Yıldızdağı'nda 6, Denizli'de 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 21.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes

PB-2 8
Ilgaz

S 2 4
Kartalkaya S 2 5
Kartepe

PB 5 11
Nemrut Dağı P 1 5
PalandökenS-2 4
SarıkamışAB-5 6
UludağPB 4 7
YıldıztepeS 0 4
(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)

Kaynak: AA
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