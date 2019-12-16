Kayak merkezlerinde son durum
Haberler » Güncel » Kayak merkezlerinde son durum - Haber

Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 55 santimetre ile Palandöken oldu.

16.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:06
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 55 santimetre ile oldu.


AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 55, 'ta 37, Erciyes'te 34, Sarıkamış'ta 30, Kartalkaya'da 29, Uludağ'da 20, Konaklı'da 17, Ergan'da 10, Ilgaz'da 9, Denizli'de 5, Kartepe'de 4 ve Yalnızçam'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 16.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes

PB-3 2
Ilgaz

PB-2 4
Kartalkaya PB-2 5
Kartepe

AB 1 7
Nemrut Dağı PB-7-1
PalandökenÇB-5-1
SarıkamışÇB-6 2
UludağS 0 4
YıldıztepeAB-2 5
(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler