Kayak merkezlerinde son durum
Haberler » Güncel » Kayak merkezlerinde son durum - Haber

Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 52 santimetre ile Palandöken oldu.

12.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:22
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 52 santimetre ile oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 52, Erciyes'te 45, Sarıkamış'ta 35, Konaklı'da 26, 'ta 24, Uludağ ve Kartepe'de 20, Ilgaz'da 14, Kartalkaya'da 12, Ergan'da 8, Yalnızçam'da 7, Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 13.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes

KKY-2 2
Ilgaz

HKY-2-1
Kartalkaya HKY 0 1
Kartepe

KKY 0 7
Nemrut Dağı KY-4-2
PalandökenKY-4-2
SarıkamışKY-6 0
UludağKKY 0 5
YıldıztepeKKY-1 1
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler