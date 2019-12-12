Kayak merkezlerinde son durum

12.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:22

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 52 santimetre ile Palandöken oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 52, Erciyes'te 45, Sarıkamış'ta 35, Konaklı'da 26, Nemrut'ta 24, Uludağ ve Kartepe'de 20, Ilgaz'da 14, Kartalkaya'da 12, Ergan'da 8, Yalnızçam'da 7, Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 13.12.2019 En düşük En yüksek Erciyes KKY -2 2 Ilgaz HKY -2 -1 Kartalkaya HKY 0 1 Kartepe KKY 0 7 Nemrut Dağı KY -4 -2 Palandöken KY -4 -2 Sarıkamış KY -6 0 Uludağ KKY 0 5 Yıldıztepe KKY -1 1

Kaynak: AA

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)