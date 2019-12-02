Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 18 santimetre ile Erciyes'te oldu.

02.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:56
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 18 santimetre ile Erciyes'te oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Erciyes'te 18, 'de 17, Çambaşı'nda 13, Ilgaz'da 12, 'ta 11, Kartepe'de 9 ve Ergan'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri şöyle:

Merkez 02.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes

ÇB-10-1
Ilgaz

PB-5-2
Kartalkaya ÇB-8-3
Kartepe

PB 0 4
Nemrut Dağı KY-2 0
PalandökenKKY-3-1
SarıkamışKY-3-1
UludağPB-7 0
YıldıztepePB-5 0
(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

Kaynak: AA
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