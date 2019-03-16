Kayak Merkezlerinde Son Durum
Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 174, Uludağ'da 157, Ilgaz'da 153, Kartalkaya'da 143, Erciyes'te 135, Palandöken ve Kartepe'de 117, Konaklı'da 90, Sarıkamış'ta 83, Yıldızdağı'nda 80, Denizli'de 65, Kop'ta 45, Saklıkent'te 40, Yalnızçam'da 14, Ladik'te 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
|Merkez
|17.03.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|AB
|-4
| 7
|Elmadağ
|HYY
|-3
| 3
|Erciyes
|KY
|-8
|-2
|Ilgaz
|HKY
|-7
| 0
|Kartalkaya
|HKY
|-4
| 2
|Kartepe
|P
| 3
| 9
|Ladik
|KY
|-1
| 4
|Nemrut Dağı
|HKY
|-6
|-2
|Palandöken
|KY
|-7
|-2
|Sarıkamış
|KY
|-4
| 0
|Uludağ
|PB
|-2
| 7
|Yıldızdağı
|KY
|-3
|-1
|Yıldıztepe
|HKY
|-6
| 3
Kaynak: AA