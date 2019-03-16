Kayak Merkezlerinde Son Durum

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 174, Uludağ'da 157, Ilgaz'da 153, Kartalkaya'da 143, Erciyes'te 135, Palandöken ve Kartepe'de 117, Konaklı'da 90, Sarıkamış'ta 83, Yıldızdağı'nda 80, Denizli'de 65, Kop'ta 45, Saklıkent'te 40, Yalnızçam'da 14, Ladik'te 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez 17.03.2019 En düşük En yüksek Davraz AB -4 7 Elmadağ HYY -3 3 Erciyes KY -8 -2 Ilgaz HKY -7 0 Kartalkaya HKY -4 2 Kartepe P 3 9 Ladik KY -1 4 Nemrut Dağı HKY -6 -2 Palandöken KY -7 -2 Sarıkamış KY -4 0 Uludağ PB -2 7 Yıldızdağı KY -3 -1 Yıldıztepe HKY -6 3

(AB: Az bulutlu, HYY: Hafif yağmur yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: AA